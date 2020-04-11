Уфа, , 14:09 — REGNUM Обработка улиц для недопущения распространения коронавирусной инфекции продолжится в Уфе. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, дезинфекция средством «Этоксамин» будет проходить сегодня ночью с 22:00 до 6:00 часов утра 12 апреля. Сообщается, что дезсредство не опасно для людей.

Отмечается, что по улицам 50-лет СССР, Менделеева, Сипайловская, Жукова, Гагарина, Бикбая, Чудская, Уфимское шоссе, Невского, Кольцевая, Вологодская, Индустриальное шоссе, Трамвайная, Седова, Жукова пройдут автоколонны специальной техники. В это время движение автотранспорта на вышеуказанных улицах будет ограничено.

Чиновники просят жителей первых и вторых этажей домов закрыть окна, чтобы избежать проникновения в квартиры посторонних запахов.

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