Минск, , 14:16 — REGNUM 6527 гражданам Белоруссии была оказана помощь по возвращению в страну. Об этом сообщается 10 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Белоруссии.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что поток граждан, возвращающихся домой, продолжается. Так, 80 граждан страны недавно вернулись домой из Польши на автобусах, которые были организованы при содействии посольства республики. 16 граждан вернулись из Германии посредством регулярных рейсов компании «Белавиа». 35 белорусских монтажников, которые проводили пуско-наладочные работы на нефтеперерабатывающем заводе в Литве, вернулись при содействии дипломатов Белоруссии.

По данным МИД, еще пять граждан вылетели в Белоруссию из Индонезии через Амстердам и Доху. Ведется также работа по поиску путей отправки одиннадцати граждан республики из Черногории.

«Наиболее острыми по-прежнему остаются проблемы с дальними странами, в частности, ситуации в Индии, Вьетнаме, Шри-Ланке и Таиланде. Работа по способам решения данных проблем не прекращается», — отметили в пресс-службе МИД.

ИА REGNUM напоминает, ранее правительство Белоруссии приняло постановление о самоизоляции.