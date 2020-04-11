Москва, , 13:57 — REGNUM Ученые из НИИ медицинской приматологии испытывают вакцину от коронавируса на обезьянах, являющихся лабораторными «двойниками» человека, об этом 11 апреля заявила заместитель директора по науке учреждения Джина Карал Оглы в эфире телеканала «Россия-1».

"Низшие обезьяны по умолчанию являются лабораторным «двойником» человека. Результаты, полученные на приматах, с минимальной коррекцией можно экстраполировать на людей», — подчеркнула Карал Оглы.

Перед тем, как обезьяны были доставлены в лабораторию, их обследовали в течение 21 дня, чтобы установить факт их полного клинического здоровья.

Напомним, на сегодняшний день, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, от коронавирусной инфекции в России скончались 106 человек, число зараженных достигло 13 тыс. 584 человека.