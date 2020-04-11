Москва, , 13:54 — REGNUM Никто не уверен в эффективности препаратов, которые применяются при лечении COVID-19. Об этом 11 апреля заявил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков в программе «Опасный вирус — 2» на телеканале «Россия-1».

"При коронавирусной инфекции сейчас нет специфических препаратов», — сказал директор НИИ. Он привел в пример свиной грипп — против этого возбудителя действовал ряд препаратов. «А здесь их просто нет», — добавил Петриков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что сформирована группу из 60 добровольцах, на которых проверят вакцину против коронавируса.

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