Париж, , 13:46 — REGNUM Режим строгого карантина во Французской Полинезии продлен до 29 апреля, заявили 10 апреля власти страны, сообщает BFMTV.

Действие этих мер, включающих в себя также же комендантский час, продлевается в связи с пандемией коронавируса, заражение которым в стране выявлено у 51 человека.

Власти Французской Полинезии также приостановили все коммерческие рейсы во избежание распространения инфекции. Тем не менее Франция поддерживает один рейс авиакомпании Air Tahiti Nui, чтобы эта ее заморская территория не оказалась полностью отрезана от остального мира.