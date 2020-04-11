Новосибирск, , 13:45 — REGNUM Первые клинические исследования вакцины от коронавируса в России проведут на 60 добровольцах. Об этом 11 апреля заявил директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в передаче «Опасный вирус-2» на телеканале «Россия-1».

По его словам, первая группа из 60 человек уже сформирована. Максютов отметил, что в центр поступает много звонков от добровольцев, в том числе из разных регионов России. В испытаниях также планируют принять участие сами разработчики.

Директор центра уточнил, что исследования будут проводиться в соответствии с утвержденным протоколом. Российская разработка несколько отличается от китайского варианта вакцины, отметил Максютов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 1045 человек, скончались — 106. За последние сутки выявлено 1667 новых случаев.

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