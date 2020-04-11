Уфа, , 13:42 — REGNUM Нефтекамский психоневрологический интернат закрыли на карантин из-за наличия у 12 пациентов признаков острой респираторной вирусной инфекции. Об этом 11 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин ежедневном брифинге в Минздраве.

По его словам, данное учреждение является замкнутым, в нем постоянно и круглогодично проживают недееспособные жители, которые имеют множество сопутствующих патологий.

Он добавил, что у всех пациентов и работников интерната проводятся необходимые исследования на ОРЗ, грипп, в том числе и на коронавирус. У одного пациента есть сомнительны результат, поэтому сейчас прорабатываются все необходимые мероприятия, связанные с карантином.

По словам Забелина, более четкое понимание ситуации этом медучреждении будет к завтрашнему дню, когда будут готовы результаты тестов.

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