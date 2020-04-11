Ростов-на-Дону, , 13:35 — REGNUM В Ростовской области к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключили третьего пациента, у которого подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция», передаёт ИА REGNUM.

Напомним, что ранее состояние двоих заражённых коронавирусом оценивалось как средней тяжести, ещё двое были подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что по данным на утро 11 апреля в Ростовской области выявлено 38 случаев заболевания COVID-19. Четверо выздоровели. Всего на лечении в донских учреждениях находился 41 человек, троим диагноз был поставлен в Москве.

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