Москва, , 13:21 — REGNUM Любопытной информацией о поведении российских граждан в условиях длительных нерабочих дней поделился с редакцией ИА REGNUM президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, профессор Виктор Макаров. Судя по тому, что в стране нарастает вал депрессий, большинство людей не слишком отдают себе отчёт в том, что мир уже никогда не станет прежним, а значит, нужно думать о будущем и перестраивать свой жизненный уклад.

ИА REGNUM: Виктор Викторович, хотелось бы услышать ваше мнение: как нам бы стоило вести себя в условиях неопределённости, которую миру диктует эпидемия коронавируса?

Виктор Макаров: Всё человечество попало в новую для нас ситуацию и наш мир уже не будет прежним, нам не удастся вернуться в наш прежний мир. Он будет другим. Поэтому можно рассматривать ситуацию как дополнительный отпуск (в нашей стране много праздников, отпусков), но это может быть не совсем правильно, потому что нужно готовиться к будущему.

Нужно помнить прошлое, жить настоящим и готовиться к будущему. А будущее уже наступило, оно вокруг нас. Очень важно понимать, что главный наш ресурс — это время. Очень важно распорядиться им так, чтобы это было полезным. Помня о прошлом, следующее, что важно сделать — одеться в одежды прежнего счастья — вспомнить все эпизоды радости, какие мы переживали, вспомнить свое прошлое, как и что там было. Потому что у нас есть такая национальная особенность — мы фиксируемся на отрицательном — смакуем его и страдаем, а всё, что позитивное, мы рассматриваем, как бы по умолчанию. «Хочу любить, хочу страдать», — сказал великий поэт. Но он не сказал: «Хочу любить, хочу радоваться и быть счастливым».

Следующее, что нам важно и можно легко сделать — это вновь посмотреть на наших близких, понять, насколько они нам важны и дороги, уделить им как можно больше времени. Может даже не обязательно при этом постоянно разговаривать, а просто находиться в одном пространстве, где каждый занят своим делом. У многих из нас есть недоделанные дела, которые как раз сейчас и можно завершить. Мы в период этой пандемии получили от государства так называемое свободное время, важно использовать его так, чтобы было полезно как для нашего прошлого, так и для нашего настоящего, и особенно — для нашего будущего.

ИА REGNUM: Известны ли вам хотя бы приблизительные данные о том, как сейчас меняется человеческое сообщество, помещённое в режим длительной изоляции?

Виктор Макаров: Отмечаются следующие явления: в начале карантина выросло потребление алкоголя — примерно на 30 процентов — нельзя увлекаться этим ни в коем случае. В последующем, по китайским данным, растёт число потребляемых противозачаточных средств и стимуляторов сексуальной активности. Далее растёт число разводов. Теперь же растёт количество людей, которые стремятся в брак. Карантин очень сильно влияет на семью. И очень важно понимать, что в нашей жизни семья — это самое стабильное явление. Работы меняются, места жительства, квартиры, а семья — она наиболее стабильна. Поэтому сейчас нужно максимальное время ей уделить.

ИА REGNUM: К вам по роду вашей профессиональной деятельности стали чаще обращаться с жалобами на состояние тревожности?

Виктор Макаров: Да. У нас в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге есть данные из разных регионов, и мы каждую субботу проводим международную конференцию: резко увеличилось число тревожных расстройств, число страхов, переживаний чувства вины, и сейчас нарастает вал депрессий.

ИА REGNUM: Можете ли вы дать общий совет для наших читателей — как избежать уныния и других неконструктивных переживаний?

Общий совет состоит в том, что бы, как Мюнхгаузен, максимально вытягивать себя за волосы, чтобы жить на светлой стороне жизни и ни в коем случае не позволять себе погружаться в тёмную сторону. Потому что в этих условиях из неё будет трудно выбираться. Думать о радости, вспоминать радость, планировать радости, заниматься тем, что радует. Это общий совет для граждан моей любимой страны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что пик эпидемии коронавируса России ещё не пройден, в своем втором обращении к нации президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно.

По состоянию на 11 апреля, в 82 регионах России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 1045 человек. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Коронавирус в России: проверка на прочность».