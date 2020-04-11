Екатеринбург, , 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Кроме того, в области выявлено 13 новых случаев инфицирования, число зараженных достигло 74 человек.

«Подтверждено 13 новых случаев COVID-19 в регионе. Диагноз подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», — говорится в заявлении.

Среди зараженных четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, четверо — в среднем состоянии тяжести, состояние здоровья остальных оценивается как удовлетворительное.

На сегодняшний день в Свердловской области трое пациентов выписаны из больницы, общее число излечившихся, таким образом, достигло 35 человек.