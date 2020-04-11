Уфа, , 13:23 — REGNUM Ранее введенный карантин в больнице Мелеуза из-за подозрения на коронавирус снят. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге в Минздраве.

По его словам, в этой больнице были реализованы и отработаны все мероприятия, которые предписаны главным санитарным врачом. Результаты на коронавирус там получены отрицательные. Поэтому работа стационара с сегодняшнего дня будет продолжена в обычном режиме, отметил он.

Забелин также подчеркнул, что это является плановой работой, к которой все готовы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подтверждено 66 случаев заболевания COVID-19.

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