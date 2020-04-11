Лондон, , 13:16 — REGNUM В Лондоне умер политолог Александр Некрасов на 64-м году жизни. Об этом 11 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Александра Некрасова — младшего.

«7 апреля он принимал участие в эфире передачи Владимира Соловьёва, после передачи ему стало плохо, его увезли в больницу. Врачи сказали, что у него был инсульт», — сказал Некрасов.

По его словам, дальше случилось кровотечение в мозг. Некрасова подключили к аппарату ИВЛ, но состояние продолжало ухудшаться. Он умер вечером 9 апреля.

Как отмечает ТАСС, Некрасов родился 14 марта 1957 году в Москве. Закончил МГИМО, после чего работал корреспондентом ТАСС в Лондоне. Постоянно проживал в Великобритании.