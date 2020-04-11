Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM Четверо заражённых коронавирусом жителей Свердловской области находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает региональный минздрав.

Состояние ещё четверых оценено как средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по данным на 11 апреля в регионе выявлено 74 случая заражения. 35 человек уже выздоровели. У них анализы показали отрицательный результат на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области выявлено ещё 13 заражённых коронавирусом