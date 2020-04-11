Ташкент, , 13:07 — REGNUM Кабинеты народной медицины откроются в государственных и частных медицинских организациях Узбекистана с 1 мая 2020 года. Об этом говорится в постановлении «О дополнительных мерах по развитию народной медицины в Узбекистане», которое опубликовало агентство «УзА».

Глава государства также поручил разработать концепцию развития народной медицины в 2021—2025 годах. Планируется также создать республиканский научно-практический центр народной медицины.

Кроме того, центры развития народной медицины появятся в образовательных организациях. Республиканский центр займется развитием народной медицины и подготовкой учебно-методической литературы.

Напомним, 29 февраля продюсер международного пресс-клуба в Узбекистане Гуломжон Самадов заявил, что народные целители должны быть официально признаны научным сообществом.