Симферополь, , 13:08 — REGNUM Количество случаев внебольничной пневмонии в Крыму выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 11 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Ситуация по внебольничным пневмониям за последнюю неделю у нас критически ухудшилась. У нас рост числа случаев заболевания пневмонией на 70%. Наиболее высокий уровень заболеваемости — в тех регионах, которые отличаются по повышенному уровню заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией: Симферополь, Ялта, Алушта и Армянск», — отметила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля у жителя крымской Ялты подтвердили коронавирусную инфекцию. Тест обнаружил заболевание у мужчины только с третьей попытки. Общее число заражённых короновирусом достигло 29 человек, при этом 12 человек выздоровели.

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