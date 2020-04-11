Луанда, , 13:05 — REGNUM Более 30 тонн медикаментов доставили кубинские медики, прибывшие в Анголу для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает 11 апреля ангольское издание O Pais.

По данным министерства здравоохранения Анголы, островное государство направило 257 медиков различных специальностей, в том числе эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, семейные врачи, а также эксперты по широкому кругу вопросов общественного здравоохранения.

Кроме того, глава ангольского минздрава Сильвия Лутукута в очередной раз подчеркнула, что в настоящее время в стране зарегистрированы лишь «завозные» случаи заражения. Тем не менее она заявила о том, что в скором времени в Анголе могут быть регистрированы уже заражения внутри страны.

Напомним, на сегодняшний день в Анголе зарегистрировано лишь 19 случаев инфицирования коронавирусом. Это один из самых низких показателей по Африке, где в общей сложности выявлено более 12 тыс. заразившихся и более 680 летальных исходов.