Нижневартовский район, Югра, , 13:04 — REGNUM В Югре в вахтовом посёлке Вах Нижневартовского района было выявлено два случая заболевания коронавирусной инфекцией у сотрудников компании «Томскнефть». Об этом сообщил глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

Заболевшие — это не жители Нижневартовского района. На сегодняшний день обследовано 100 человек, контактировавших с заболевшими. Из них у 56 — отрицательный результат проб, еще 44 — в работе, сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО Виктор Перекокин.

Доступ в посёлок Вах в данный момент закрыт. Установлены контрольно-пропускные пункты. За всеми, кто сейчас там находится, наблюдают медицинские работники.

Компании «Томскнефть» выданы предписания о дезинфекции во всех зданиях о обеззараживании воздуха.