Москва, , 12:55 — REGNUM Директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев рассказал о методе лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, об этом 11 апреля он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Эксперт отметил, что при лечении коронавируса необходимо использовать международный опыт, накопленный во время борьбы со всевозможными эпидемиями.

«То есть мировой опыт, который уже человечество накопило, он используется на сегодняшний день», — отметил Кутырев.

Врач добавил, что переливание зараженным плазмы крови выздоровевших является очевидным методом лечения.

«Мы, когда участвовали в ликвидации эпидемии Эболы в Западной Африке, то там применялись эти методы. Это метод очевидный. У человека переболевшего вырабатывается антитела, и плазма крови используется», — резюмировал эксперт.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в декабре 2019 года в китайском Ухане, распространилась на всю планету. В России число зараженных превысило 13 тыс. 500 человек.