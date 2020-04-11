Симферополь, , 12:54 — REGNUM У жителя крымской Ялты подтвердили коронавирусную инфекцию, тест обнаружил заболевание только с третьей попытки. Об этом 11 апреля в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«За истекшие сутки у нас один новый заболевший, из Ялты. Коронавирус был подтверждён только после третьего теста на десятый день. К счастью, он из той семьи, где уже были положительные результаты, поэтому он находился в изолированном боксе», — отметил Аксёнов.

По его словам, это в очередной раз доказывает, что хорошее самочувствие не гарантирует того, что человек не инфицирован.

По данным Роспотребнадзора РФ, 11 апреля один случай COVID-19 зарегистрирован в Севастополе, а не в Крыму. Однако в правительстве города-героя эту информацию опровергли.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число зараженных в Крыму достигло 29 человек, 12 человек выздоровели.