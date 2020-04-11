Тбилиси, , 12:55 — REGNUM В Грузии 11 апреля из больницы выписали женщину с двухлетним ребенком, болевших COVID-19. Об том журналистам рассказала председатель наблюдательного совета Тбилисской инфекционной клиники Мака Сологашвили, сообщает агентство Black Sea Press.

«Если не считать выздоровевшего ребенка, в клинике остаются еще шесть детей с коронавирусной инфекцией», — рассказала Сологашвили. Таким образом, число случаев выздоровления от новой болезни в стране выросло до 56.

Стоит отметить, что обычно у детей это заболевание проходит без симптомов или в легкой форме, но в Грузии у многих из заболевших несовершеннолетних была пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 апреля в Грузии было выявлено 236 случаев заражения коронавирусом. Три из них закончились смертью пациентов.

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