Иваново, , 12:50 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Ивановской области, об этом сообщается 11 апреля в сводке Роспотребнадзора.

Таким образом, всего заражение коронавирусом подтверждено у 62 человек. Семь человек выздоровели. Сутками ранее экспресс-тесты подтвердили коронавирус ещё у десяти человек — одного москвича и девяти ивановцев, анализы проверяются федеральной лабораторией.

«Двое пациентов выявлены в реабилитационном отделении кардиодиспансера. В связи с этим мы вынуждены закрыть это отделение на карантин, все сотрудники помещены на 14-дневную изоляцию, пациенты тоже. Цепочку заражения данных больных мы установить не можем. Это еще раз подтверждает, что сейчас любой встреченный вами человек может быть инфицирован, даже если у него нет симптомов», — прокомментировал ранее на брифинге глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.