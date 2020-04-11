Уфа, , 12:49 — REGNUM В Башкирии подтвердили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин ежедневном брифинге в Минздраве.

По его словам, данная информация актуальна на 13:00 часов 11 апреля. Всего в Башкирии 66 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По выздоровлению выписано семь человек. Один пациент скончался от вирусной пневмонии, которая была вызвана заболеванием COVID-19.

При этом, добавил он, на амбулаторном лечении остаются пять человек с признаками заболевания. С подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах региона находятся 231 пациент, в том числе 11 несовершеннолетних. Все получают необходимое лечение.

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