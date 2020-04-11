Мадрид, , 12:45 — REGNUM Пограничный контроль на сухопутной границе Испании с Португалией и Францией продлили на две недели, до 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Испании.

Отмечается, что в случае необходимости правительство может продлить запрет на въезд для иностранных граждан. Исключение распространяется на граждан Испании, а также на лиц с разрешением на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Испании выявлено 157 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли — 15 843 человека. Контроль на границе королевства возобновили с 17 марта. В стране действует режим повышенной готовности.