Рязань, , 12:45 — REGNUM 17 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Рязанской области за прошедшие сутки. Все контакты заражённых лиц установлены, сообщили 11 апреля в региональной оперативной группе.

С начала пандемии в регионе подтверждена коронавирусная инфекция у 55 человек. Среди заразившихся — пятеро детей от восьми до 16 лет. Условно подтверждён диагноз COVID-19 у 38 человек, их анализы проверяют в федеральной лаборатории.

Четверо переболевших граждан выписаны, они здоровы.