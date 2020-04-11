Вашингтон, 11 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Американский Мемориальный фонд жертв коммунизма официально возложил ответственность за гибель людей в результате пандемии коронавирусной инфекции на правительство КНР, заявили в организации 10 апреля, сообщает Daily Caller.
Директор мемориала добавил, что было известно, что Китай «обманывает и вводит в заблуждение» остальной мир о вирусе, но степень «лжи и хищнического поведения» Пекина «поражает».
Напомним, на сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности жертвами пандемии стали более 100 тыс. человек. Наиболее острая ситуация наблюдается в США, а также Италии и Испании.