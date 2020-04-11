Тюмень, , 12:37 — REGNUM В Тюменской области выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила на брифинге 11 апреля заместитель главы региона Ольга Кузнечевских.

По её словам в Тюменской области пошла вторая волна контактов. Это означает, что в новых случаях люди никуда не выезжали и заразились новым коронавирусом непосредственно в регионе.

Сегодня, 11 апреля, в Тюменской области, как отметила Ольга Кузнечевских, зафиксировано 30 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, из них семеро выздоровели, одна женщина скончалась.