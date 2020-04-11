Брянск, 11 апреля 2020, 12:36 — REGNUM 26 новых случаев COVID-19 подтверждено в Брянской области за прошедшие сутки. Об это 11 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.
Состояние большинства пациентов удовлетворительное. Они госпитализированы в специализированное отделение Брянской областной больницы №1. Четырёх человек подключили к аппаратам ИВЛ — это пациенты старше 65 лет, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.
Общее количество подтверждённых случаев COVID-19 в регионе — 123.