Ташкент, , 12:33 — REGNUM Более 46 тыс. нарушений ограничительных мер выявили сотрудники органов внутренних дел в Узбекистане, сообщили 11 апреля в пресс-службе МВД республики.

В Ташкенте выявлено 7347 нарушений, в Ташкентской области — 6056, в Ферганской области — 5891. В пятерку лидеров также входят Самаркандская и Кашкадарьинская области республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Узбекистане выявили 694 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 42 человека, скончались трое.

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