Цхинвал, , 12:33 — REGNUM Работа части рейсов общественного транспорта в Цхинвале временно приостановлена. Об этом 11 апреля сообщил агентству «Рес» глава Управления автомобильного транспорта Южной Осетии Альберт Дудаев.

«В связи с ситуацией по коронавирусу, приостановлены рейсы по городу Цхинвал, за исключением маршрутов, связывающих микрорайоны «Солнечный» и «Северный» с остальной частью города», — сказал Дудаев.

Он отметил, что пассажиропоток в оставшемся общественном транспорте снизился, так как приостановлены занятия в учебных заведениях, кроме того, люди стали реже бывать на улице. Дудаев подчеркнул, что все автобусы перед рейсами дезинфицируют.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта в Южной Осетии действуют карантинные меры для защиты населения от коронавируса. Накануне их действие продлили до 20 апреля. В стране нет выявленных случаев заражения коронавируса.

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