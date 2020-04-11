Краснодар, , 12:29 — REGNUM 13 новых подтверждённых случаев коронавируса выявлено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 11 апреля региональный оперштаб.

«В соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран больше 14 дней назад», — уточнили в оперштабе.

В числе новых заболевших — двухлетний ребёнок и 14-летний подросток, самому старшему 59 лет. Из 13 случаев семь подтверждено в Сочи, ещё четыре в Туапсе, по одному к Краснодаре и Геленджике.

Всего коронавирус в регионе подтверждён у 138 человек. Три человека скончались. 25 пациентов выписаны с выздоровлением.

Из числа заболевших шесть находятся тяжелом состоянии, у 39 заболевших состояние ухудшилось до средней степени тяжести.