Уфа, , 12:30 — REGNUM В Башкирии скончался первый пациент от коронавируса. Об этом 11 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забели на ежедневном брифинге в Минздраве.

По его словам, пациент умер от вирусной пневмонии, которая была вызвана COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в РКБ имени Г. Куватова умерла 80-летняя женщина с COVID-19. Этот вирус у нее был выявлен после ее смерти. Тогда специалисты сообщили, что женщина скончалась не от коронавируса, а от других заболеваний.

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