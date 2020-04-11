Москва, , 12:26 — REGNUM За прошедшие 24 часа в 49 регионах России выявлены случаи заражения коронавируса, об этом 11 апреля сообщается в заявлении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего выявлено случаев в Москве — всего 1 тыс. 30 инфицированных, 152 случая в Подмосковье и 80 в Санкт-Петербурге.

Кроме того, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Татарии, Башкирии, Дагестане, а также в Нижегородской, Ульяновской и Брянских областях.

Напомним, по данным оперативного штаба всего за прошедшие сутки в России было выявлено 1 тыс. 667 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 13 тыс. 584 человек.