Ташкент, , 12:23 — REGNUM «Национальное руководство по COVID-19» разработало министерство здравоохранения Узбекистана в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

В министерстве уточнили, что руководство описывает для медиков последовательность наблюдения за пациентом с коронавирусом. Кроме того, подробно разобран алгоритм работы с контактными лицами, а также с зараженными.

В руководстве перечислены полномочия и обязанности медработников во время взятия и транспортировки анализов на COVID-19. Подразумевается, что специалисты найдут в руководстве необходимые рекомендации при лечении пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Узбекистане выявлено 694 случая заражения коронавирусом, выздоровели 42 человека, скончались трое.

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