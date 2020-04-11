Тверь, 11 апреля 2020, 12:23 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Тверской области по данным на 11 апреля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.
«Пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение», — уточнили в операштабе.
В общей сложности, таким образом, в Тверской области подтверждён 31 случай заражения коронавирусом. Трое ранее заболевших COVID-19 выздоровели и выписан из больницы.
Всего за последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах, сообщила 11 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.