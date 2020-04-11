Липецк, , 12:23 — REGNUM В Липецкой области 11 апреля официально подтверждено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

Два новых случая выявлено в Липецке, один — в Добровском районе. Состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное. Они проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице.

Всего в регионе было официально подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом. 10 человек выздоровели, 48 продолжают лечение.

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