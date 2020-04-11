Москва, , 12:35 — REGNUM Уникальный творческий марафон «Мы вместе» состоится 11 апреля на телеканале «Россия 1». На сцене Большого театра при пустом зале выступят знаменитые артисты.

В марафоне примут участие Юрий Башмет, Борис Березовский, Михаил Боярский, Сергей Гармаш, Тамара Гвердцители, Светлана Захарова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Дмитрий Певцов, Александр Петров, Сергей Полунин, Константин Райкин, Вадим Репин и другие отечественные звезды.

Артисты, воспользовавшись языком искусства, выразят солидарность и благодарность медикам и волонтерам — всем тем, кто рискует каждый день своим здоровьем, выполняя профессиональный и человеческий долг.

В концерте «Мы вместе» музыканты представят популярные песни и классические произведения. Марафон стартует в 17:00 (мск) и продлится три часа. Организаторами марафона выступили телеканал «Россия 1» и Большой театр. Поддержку проекту оказывает Министерство культуры РФ.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».