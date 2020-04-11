Уфа, , 12:23 — REGNUM В РКБ им. Куватова продолжает работать тот же главный врач Эльза Сыртланова. Об этом 11 апреля сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что главный врач этой больницы якобы написала заявление об увольнении.

По словам Забелина, на период работы карантина в этом медучреждении также было принято заранее предусмотренное решение о переводе в качестве заместителя главного врача этой больницы главного врача Белорецкой центральной районной больницы Кустова Евгения Владимировича. Поскольку он имеет опыт работы в «горячих» точках и в медицине катастроф. Поэтому его опыт там очень нужен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе после обнаружения вспышки коронавируса на карантин закрыли Республиканскую клиническую больницу.

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