Владимир, , 12:20 — REGNUM Во Владимирской области 11 апреля официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Всего в регионе было выявлено 48 случаев заражения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области ввели запрет на посещение кладбищ, за исключением похоронных процессий. Запрет будет действовать, пока в регионе не отменят режим повышенной готовности.

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