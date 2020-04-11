Джакарта, , 12:19 — REGNUM В Индонезии число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 3842, сообщает Detik.

«Число случаев заражения коронавирусом в стране выросло за сутки на 330», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы со вспышкой коронавируса Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции 11 апреля 2020 года.

Ранее по состоянию на 10 апреля 2020 года в Индонезии было выявлено 3512 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте подтвердили 1900 случаев заражения коронавирусом.

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