Салехард, , 12:16 — REGNUM На Ямале 11 апреля на 13:00 по местному времени (11:00 мск) подтверждено восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона по предотвращению распространению коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в региона всего 58 инфицированных новым коронавирусом. Все вновь выявленные восемь случаев выявлены в Салехарде. Контактные по заболевшим установлены, обследованы и изолированы.

В итоге в посёлке Пангоды Надымского района — 21 случай коронавируса, в Салехарде — 16 случаев, в Новом Уренгое — 8 случаев, в посёлке Ханымей Пуровского района — 9 случаев. На месторождениях Пуровского района подтверждено 4 случая.

Из числа подтверждённых больных, по данным оперштаба ЯНАО, госпитализированы 31 пациент, 26 переносят коронавирус в лёгкой форме и проходят лечение амбулаторно. Два пациента находятся в тяжёлом состоянии. Есть один погибший от коронавируса.

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