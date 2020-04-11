Тегеран, , 12:14 — REGNUM Власти Ирана выразили надежду на то, что мировое сообщество поддержит призыв отменить санкции, наложенные США, об этом 11 апреля сообщили в посольстве Исламской Республики в Москве.

Речь идет о петиции, которую создали общественные организации, в число участников которых входят деятели культуры и искусства.

«Это является народным движением, цель которого заключается в просвещении общественного мнения относительно преступлений и медицинского терроризма, совершаемых США», — приводит ТАСС заявление дипломатов.

Напомним, в условиях распространения коронавирусной инфекции Иран сталкивается со сложностями в борьбе с ней, так как государству необходимо оборудование и прочие медицинские предметы, которые оно не может приобрести за границей в связи с режимом санкций.