Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В Ростовской области тест на коронавирус сдали почти 7,4 тыс. человек, обратившихся к медикам с симптомами заболевания. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 апреля.

«Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 744 теста на коронавирусную инфекцию. Всего проведено 7 тыс. 365 тестов», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что сдать тест на коронавирус в Ростовской области можно по направлению врача. Глава донского минздрава Татьяна Быковская ранеепризвала жителей региона не впадать в панику и отказаться от сдачи теста, так как эта процедура не является панацеей от болезни.

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