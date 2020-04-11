Тбилиси, , 12:21 — REGNUM Традиционный «Фестиваль молодого вина» в Грузии отложили из-за ситуации, сложившейся в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают организаторы на странице фестиваля в Facebook.

«Дорогие друзья, вы, вероятно, понимаете, что фестиваль молодого вина 9 мая не состоится, но мы надеемся, что в этом году мы от него не откажемся, и вместе будем отмечать отступление короны и 11-й фестиваль молодого вина», — говорится в объявлении.

Напомним, этот ежегодный фестиваль проводится в Тбилиси с 2010 года. Его задача — популяризация местных производителей вина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии до 21 апреля действует карантин. Запрещены массовые мероприятия, закрыты часть учреждений и компаний. На утро 11 апреля в стране выявлено 236 зараженных коронавирусом. Трое из них скончались.

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