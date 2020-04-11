Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростовской области стало известно о состоянии здоровья пациентов, госпитализированных с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 11 апреля.

Двое находятся в состоянии средней тяжести, ещё два человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области по данным на утро 11 апреля проходит лечение 41 пациент с коронавирусом. Однако в региональную статистику включено 38 случаев заражения, так как трём жителям Дона диагноз был поставлен в Москве. Из госпитализированных выздоровели четверо.

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