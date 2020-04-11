Нур-Султан, , 12:05 — REGNUM Коммунальные службы в Нур-Султане сняли угрозу затопления города. Об этом 11 апреля заявил глава департамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздаков на брифинге.

По его словам, службы города боролись со снегом круглосуточно — из Нур-Султана вывезено 6,5 млн тонн снега. Кроме того, коммунальщики прочистили все водостоки и водопропускные трубы.

Напомним, в феврале 2020 года после обильных снегопадов в Нур-Султане наблюдалось резкое потепление. Погодные особенности привели к затоплению некоторых улиц города.

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