Москва, , 12:31 — REGNUM Партнерами всероссийской акции взаимопомощи гражданам в период борьбы с распространением коронавируса в России #МЫВМЕСТЕ стали крупные продуктовые сети и рестораны. С их участием для нуждающихся в помощи граждан будут подготовлены около 1500 тысяч продуктовых наборов.

Сеть грузинских ресторанов Megobari подготовила 233 продуктовых набора для пожилых людей, которые 11 апреля предоставит в оперативный штаб. В этот же день добровольцы из продовольственного фонда «Русь» подготовят продуктовые наборы для людей, находящихся в группах риска заражения коронавирусом и проживающих в отдаленных районах Московской области.

Волонтеры расфасуют 10 тонн продуктов на 1200 наборов. Как предполагается, вошедшие в наборы продукты и дезинфицирующие средства смогут обеспечивать нуждающихся граждан необходимым на протяжение месяца. Продукты и средства гигиены предоставили сети Х5 RETAIL GROUP, Procter&Gamble, Uniliver, Henkel, Май-фуд, SPLAT и PEPSICO.

Все эти наборы развезут по отдаленным точкам добровольцы из волонтерских штабов.

Организаторы акции #МЫВМЕСТЕ сообщают, что по состоянию на 10 апреля к акции присоединились более 7000 предприятий, общественных организаций, предпринимателей и частных лиц, желающих предоставлять продукты, услуги или благотворительные взносы для помощи нуждающимся гражданам.