Курск, , 12:01 — REGNUM В Курской области 11 апреля официально подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Из 21 человека восемь пациентов находятся на изоляции в инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 13 человек — на карантине в домашних условиях.

Всего в регионе за весь период мониторинга было выявлено 42 заразившихся. Три пациента выздоровели и были выписаны, 13 находятся на лечении в областной инфекционной больнице, 26 человек без признаков заболевания находятся на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

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