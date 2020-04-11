Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области по данным на утро 11 апреля проходит лечение 41 пациент с коронавирусом, сообщает региональный пресс-центр. Из них выздоровели четверо.

По уточнённым данным, ещё у трёх человек диагноз был поставлен в Москве. Это жители Новошахтинска, Зернограда и Чертково.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки на Дону подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Ростовской области выявлено 38 случаев заболевания COVID-19.

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