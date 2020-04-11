Самара, , 12:13 — REGNUM Число выявленных заболевших COVID-19 в Самарской области увеличилось до 21. Об этом 11 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По сообщению пресс-службы ведомства, в минувшие сутки зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. При этом выписаны из стационаров по выздоровлению 14 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор Самарской области продлил режим самоизоляции в регионе еще на одну неделю. Для обработки улиц задействуют силы МЧС. Подразделения Волжского спасательного центра МЧС РФ проводят санобработку аэропорта в Самаре.

Читайте ранее в этом сюжете: Число выявленных заболевших COVID-19 в Башкирии выросло до 65