Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростовской области уточнили информацию о новых случаях заболевания COVID-19, передаёт ИА REGNUM.

По данным регионального пресс-центра по информированию населения региона о ситуации с коронавирусом, заболели COVID-19 семеро ростовчан, а также по одному жителю Азова и Азовского района.

ИА REGNUM напоминает, что общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Ростовской области по данным на утром 11 апреля достигло 38.

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